Дочь актера Брюса Уиллиса высказалась о здоровье отца

Появились новости о состоянии Брюса Уиллиса. Взрослая дочь известных актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, Румер Уиллис, откровенно поделилась с подписчиками информацией о состоянии здоровья своего отца, которому диагностировали лобно-височную деменцию.
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