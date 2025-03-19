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Дочь актера Брюса Уиллиса высказалась о здоровье отца

Дочь актера Брюса Уиллиса высказалась о здоровье отца

Появились новости о состоянии Брюса Уиллиса.  Взрослая дочь известных актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, Румер Уиллис, откровенно поделилась с подписчиками информацией о состоянии здоровья своего отца, которому диагностировали лобно-височную деменцию.

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