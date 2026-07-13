Профессор Руденко развеял миф о бородавках от жаб

Профессор Андрей Руденко из Университета РОСБИОТЕХ развеял миф о бородавках от жаб. Вирус папилломы человека не передается от земноводных, но их кожные выделения могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, носа или рта.
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