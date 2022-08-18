В Карелии хотят улучшить работу сервиса по записи к врачу

Сервис «Запись на прием к врачу» – самый популярный у населения на портале «Госуслуги». Сейчас все регионы стремятся улучшить качество оказания этой услуги, устранить технические и организационные ошибки, которые возникают при ее реализации.
Сервис «Запись на прием к врачу» – самый популярный у населения на портале «Госуслуги». Сейчас все регионы стремятся улучшить качество оказания этой услуги, устранить технические и организационные ошибки, которые возникают при ее реализации.
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