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Ивановские новости

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В Ивановской области белорусу дали 1,8 года за демонстрацию татуировок

В Ивановской области белорусу дали 1,8 года за демонстрацию татуировок

Приговор в отношении него постановил Палехский районный судГражданина Республики Беларусь, отбывающего наказание в исправительной колонии в Ивановской области, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

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