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Эксклюзивы советского автопрома

Эксклюзивы советского автопрома

Советские авто созданные в одном экземпляре.Когда речь заходит про раритетные автомобили, чаще всего представляется или что-то роскошное, выпущенное ограниченным тиражом или что-то не менее роскошное, сделанное под заказ привередливого клиента.

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