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ИЗВЕСТИЯ iz

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ЦБ впервые отдельно учел цифровые финансы в активах банков

ЦБ впервые отдельно учел цифровые финансы в активах банков

ЦБ начал отдельно учитывать цифровые финансовые активы (ЦФА) в активах банковского сектора. На 1 февраля показатель составил 7 млрд рублей (до этого был ноль), следует из данных регулятора, с которыми ознакомились «Известия».

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