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20% дворов Владивостока отремонтировали за пять лет реализации краевой и городской программ

20% дворов Владивостока отремонтировали за пять лет реализации краевой и городской программ

За последние пять лет во Владивостоке отремонтировано почти 800 дворов, сообщает PRIMPRESS. Созданная по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко краевая программа ремонта дворов успешно реализуется во Владивостоке последние пять лет.

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