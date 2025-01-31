Куда дальше? Система образования в любой стране – это очень консервативный государственный институт.
Куда нас заведет Единый государственный экзамен
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
BB
Belitskyi Belitskyi
ЕГЭ понятно, только непонятно зачем при этом наплодили кучу льготников (олимпиадники всех уровней, дети участников СВО, участники СВО, учет достижений в разных областях и т.д. Можно понять еще дети погибших участников СВО). Смысл ЕГЭ из-за этого теряется. Многие олимпиады непрозрачны, как и достижения. Нам нужны специалисты или все равно кто? А ведь ребята малоимущие, но со знаниями могли бы учиться на бюджете, а их места займут эти льготники. Мы же помним, как парень после СВО попал в МФТИ и его отчислили с первого курса, а он опять подал документы.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии