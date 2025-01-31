Куда нас заведет Единый государственный экзамен

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Belitskyi Belitskyi

ЕГЭ понятно, только непонятно зачем при этом наплодили кучу льготников (олимпиадники всех уровней, дети участников СВО, участники СВО, учет достижений в разных областях и т.д. Можно понять еще дети погибших участников СВО). Смысл ЕГЭ из-за этого теряется. Многие олимпиады непрозрачны, как и достижения. Нам нужны специалисты или все равно кто? А ведь ребята малоимущие, но со знаниями могли бы учиться на бюджете, а их места займут эти льготники. Мы же помним, как парень после СВО попал в МФТИ и его отчислили с первого курса, а он опять подал документы.