Куда нас заведет Единый государственный экзамен

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  • Belitskyi Belitskyi
    ЕГЭ понятно, только непонятно зачем при этом наплодили кучу льготников (олимпиадники всех уровней, дети участников СВ...Куда нас заведет ...

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Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
ЕГЭ понятно, только непонятно зачем при этом наплодили кучу льготников (олимпиадники всех уровней, дети участников СВО, участники СВО, учет достижений в разных областях и т.д.  Можно понять еще дети погибших участников СВО). Смысл ЕГЭ из-за этого теряется. Многие олимпиады непрозрачны, как и достижения. Нам нужны специалисты или все равно кто? А ведь ребята малоимущие, но со знаниями могли бы учиться на бюджете, а их места займут эти льготники. Мы же помним, как парень после СВО попал в МФТИ и его отчислили с первого курса, а он опять подал документы.
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