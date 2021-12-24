Шамалов ушел из совета директоров СИБУРа

В совете директоров компании произошли кадровые перемены.Так, в частности, заместитель председателя и акционер Кирилл Шамалов больше не является членом совета директоров, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-релиз компании.
В совете директоров компании произошли кадровые перемены.Так, в частности, заместитель председателя и акционер Кирилл Шамалов больше не является членом совета директоров, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-релиз компании.
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