The Moscow Post

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Шамалов ушел из совета директоров СИБУРа

Шамалов ушел из совета директоров СИБУРа

В совете директоров компании произошли кадровые перемены.Так, в частности, заместитель председателя и акционер Кирилл Шамалов больше не является членом совета директоров, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-релиз компании.

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