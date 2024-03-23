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Белый дом не нашел признаков причастности Киева к теракту в «Крокусе» в Москве

Белый дом не нашел признаков причастности Киева к теракту в «Крокусе» в Москве

Белый дом не нашел признаков того, что Украина как-либо причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете нацбезопасности Джон Кирби.

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