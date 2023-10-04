Степанакерт превратился в город-призрак: людей ищут с помощью громкоговорителей

какое нам дело до территории Азербайджана .., за свою землю Крыма и Донбасс бьемся с натовской ордой в кровь.. а армяне выкинули белый флаг..

лл

лина любимцева

Армянам оставаться в Нагорном Карабахе было опасно. Верить неким "гарантиям безопасности" со стороны Азербайджана - наивно и глупо. Гле гарантии, что азербайджанцы не устроят новую РЕЗНЮ АРМЯН, как это было в январе 1990 года в Баку? Чик по горлу - и нет армянина... Кто им приказ?