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Степанакерт превратился в город-призрак: людей ищут с помощью громкоговорителей

Степанакерт превратился в город-призрак: людей ищут с помощью громкоговорителей

Площадь Возрождения в центре Степанакерта после исхода местного населения.Фото: скриншот видео телеканала Al Jazeera В Степанакерте осталось всего несколько сотен человек, включая больных, инвалидов и пожилых людей, передаëт сегодня, 3 октября, Reuters.

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Комментарии
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Yura Gladkoborodov
Они просто помнят,что делали армяне с азербайджанцами,когда отжали Карабах и пять районов Азербайджана.
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6 час.
dedsidor Сидоров
какое нам дело до территории Азербайджана .., за свою землю Крыма и Донбасс бьемся с натовской ордой в кровь.. а армяне выкинули белый флаг..
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5 час.
лл
лина любимцева
Армянам  оставаться  в  Нагорном Карабахе было опасно. Верить неким &quot;гарантиям безопасности&quot; со стороны Азербайджана - наивно и глупо. Гле гарантии, что азербайджанцы не устроят новую  РЕЗНЮ АРМЯН, как это было в январе 1990 года в Баку? Чик по горлу - и нет армянина...   Кто им приказ?
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4 час.

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