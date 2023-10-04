Площадь Возрождения в центре Степанакерта после исхода местного населения.Фото: скриншот видео телеканала Al Jazeera В Степанакерте осталось всего несколько сотен человек, включая больных, инвалидов и пожилых людей, передаëт сегодня, 3 октября, Reuters.
Степанакерт превратился в город-призрак: людей ищут с помощью громкоговорителей
Комментарии
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Yura Gladkoborodov
Они просто помнят,что делали армяне с азербайджанцами,когда отжали Карабах и пять районов Азербайджана.
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6 час.
dedsidor Сидоров
какое нам дело до территории Азербайджана .., за свою землю Крыма и Донбасс бьемся с натовской ордой в кровь.. а армяне выкинули белый флаг..
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5 час.
лл
лина любимцева
Армянам оставаться в Нагорном Карабахе было опасно. Верить неким "гарантиям безопасности" со стороны Азербайджана - наивно и глупо. Гле гарантии, что азербайджанцы не устроят новую РЕЗНЮ АРМЯН, как это было в январе 1990 года в Баку? Чик по горлу - и нет армянина... Кто им приказ?
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4 час.
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