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Крымская газета

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«Покорители неба»: в Ливадийском дворце показывают историю авиации

«Покорители неба»: в Ливадийском дворце показывают историю авиации

В Ливадийском дворце-музее открылась выставка «Покорители неба. Истории авиации посвящается». Экспозиция приурочена сразу к трём датам: 110-летию морской авиации России, 120-летию со дня рождения генерал-полковника авиации Василия Ермаченкова и 65-летию первого полёта человека в космос.

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