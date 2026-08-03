«Покорители неба»: в Ливадийском дворце показывают историю авиации

В Ливадийском дворце-музее открылась выставка «Покорители неба. Истории авиации посвящается». Экспозиция приурочена сразу к трём датам: 110-летию морской авиации России, 120-летию со дня рождения генерал-полковника авиации Василия Ермаченкова и 65-летию первого полёта человека в космос.
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