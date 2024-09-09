Психолог Смирнов: закон о семейных консультациях снизит количество разводов

Если разводящихся супругов обяжут обязательно посещать психолога для семейных консультаций, то во многих случаях это может сработать положительно и помочь спасти брак, считает семейный психолог Николай Смирнов.
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