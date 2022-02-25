Важное заявление о выдаче наличных денег в банкоматах очень удивило народ

Очень важная информация о выдаче наличных средств в известных банках сейчас удивила людей. Так, банки "Русский стандарт" и "Открытие" наблюдают повышенный спрос населения на валютообменные операции, сообщают в пресс-службах кредитных организаций.
Очень важная информация о выдаче наличных средств в известных банках сейчас удивила людей. Так, банки "Русский стандарт" и "Открытие" наблюдают повышенный спрос населения на валютообменные операции, сообщают в пресс-службах кредитных организаций.
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