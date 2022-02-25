Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    А вот теперь нужно проанализировать кто их агитировал и направлял. Скорее всего через интернет или иноагенты.В Петербурге нача...
  • АНП
    На полу выспитесь собаки.Задержанные на ан...
  • kirgetovamn Киргетова
    Прыгающие болваны  нужны для дестабилизации России изнутри,а судьбы людей Донбасса ,которые восемь лет жили под обстр...Петербуржцы вышли...

Важное заявление о выдаче наличных денег в банкоматах очень удивило народ

Важное заявление о выдаче наличных денег в банкоматах очень удивило народ

Очень важная информация о выдаче наличных средств в известных банках сейчас удивила людей. Так, банки "Русский стандарт" и "Открытие" наблюдают повышенный спрос населения на валютообменные операции, сообщают в пресс-службах кредитных организаций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх