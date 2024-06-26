Новички «Зенита» готовы побороться за место в основе

Петербургский «Зенит» официально объявил о переходе защитников сборной России Сергея Волкова из «Краснодара» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» Зенитовцами на днях также стали вратарь Евгений Латышонок, выступавший за калининградскую «Балтику», и полузащитник Максим Глушенков из московского «Локомотива».
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