США желают скорейшего возобновления венских переговоров по СВПД

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты и другие участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) надеются на скорейшее возобновление консультаций в Вене, передает Интерфакс.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты и другие участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) надеются на скорейшее возобновление консультаций в Вене, передает Интерфакс.
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