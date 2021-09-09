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США желают скорейшего возобновления венских переговоров по СВПД

США желают скорейшего возобновления венских переговоров по СВПД

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты и другие участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) надеются на скорейшее возобновление консультаций в Вене, передает Интерфакс.

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