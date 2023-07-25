ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла два удара по позициям ВСУ на купянском направлении. «В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск „Запад“ нанес два авиационных удара по пунктам временной дислокации, сосредоточению вооружения и военной техники подразделений 14-й и 43-й отдельно механизированных бригад в районе населенного пункта Петропаловка и урочища Волчий», — сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.