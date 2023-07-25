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ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на купянском направлении

ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла два удара по позициям ВСУ на купянском направлении. «В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск „Запад“ нанес два авиационных удара по пунктам временной дислокации, сосредоточению вооружения и военной техники подразделений 14-й и 43-й отдельно механизированных бригад в районе населенного пункта Петропаловка и урочища Волчий», — сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

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