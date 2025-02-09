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Глава Сахалина опасается, что владельцы севшего на мель судна бросят его

Глава Сахалина опасается, что владельцы севшего на мель судна бросят его

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выражает беспокойство по поводу владельца иностранного грузового судна, оказавшегося на мели около порта Невельск, и возможности того, что оно будет оставлено на берегу.

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