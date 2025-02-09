Глава Сахалина опасается, что владельцы севшего на мель судна бросят его

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выражает беспокойство по поводу владельца иностранного грузового судна, оказавшегося на мели около порта Невельск, и возможности того, что оно будет оставлено на берегу.
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