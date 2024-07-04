Приехали или приедут северокорейские военные в зону СВО?

30 июня 2,7K прочитали – рассуждает автор книги о Ким Ир Сене Андрей Дмитриев, тг-канал Русское чучхе, специально для @wargonzoya МИД Северной Кореи заявил по поводу масштабных учений США, Японии и Кореи Южной, которые проходили с 27 по 29 июня вокруг полуострова, что «в их основе лежит стратегическая попытка США нагнетать военную напряженность в регионе, оказать давление на Дальний Восток России и окружить Китай».