Трамп назвал Байдена угрозой демократии

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии, назвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена угрозой демократии.