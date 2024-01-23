Трамп назвал Байдена угрозой демократии

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии, назвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена угрозой демократии.
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