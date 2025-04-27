Расчеты ученых из Санкт-Петербурга сделают навигаторы точнее

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета и Института проблем машиноведения (ИПМаш) РАН определили условия, при которых совпадают три ключевых параметра стабильности систем фазовой автоподстройки частоты.
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