The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — самый популярный ремастер в Steam по пиковому онлайну

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — самый популярный ремастер в Steam по пиковому онлайнуНесмотря на отсутствие предварительной рекламы, игра показала второй по величине запуск среди всех западных RPG последнего времени после Kingdom Come II: Deliverance, чей пиковый онлайн составил 256 тысяч человек.