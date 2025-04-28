НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — самый популярный ремастер в Steam по пиковому онлайну

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — самый популярный ремастер в Steam по пиковому онлайну

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — самый популярный ремастер в Steam по пиковому онлайнуНесмотря на отсутствие предварительной рекламы, игра показала второй по величине запуск среди всех западных RPG последнего времени после Kingdom Come II: Deliverance, чей пиковый онлайн составил 256 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх