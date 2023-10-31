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Белый дом раскритиковал республиканцев из-за запроса по Израилю и Украине

Белый дом раскритиковал республиканцев из-за запроса по Израилю и Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с критикой членов Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса, потребовавших убрать из законопроекта с военной помощью Израилю денежные средства для Киева.

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