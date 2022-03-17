Происшествия

9 подписчиков

В Омске полицией возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, продававшего дешевые заявки сервиса такси за счет средств сторонней организации

В отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску поступило заявление от 45-летнего представителя многопрофильного медицинского центра по факту хищения денежных средств организации.

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