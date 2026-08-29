Команда Игоря Ларионова в предсезонку пока непобедима, но судьба трофея на турнире Пучкова еще не определена

СКА пока не знает поражений в летний предсезонный период. В середине августа дважды был обыгран «Автомобилист» (3:1 и 5:4), теперь команда Игоря Ларионова успешно стартовала на турнире имени Николая Пучкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым