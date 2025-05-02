Шевелит извилиной: почему языковые модели не могут заменить психолога

Люди все чаще обращаются к нейросетям вместо психологов. Психологи и психиатры объяснили «Известиям», может ли ChatGPT заменить настоящего специалиста и как безопасно пользоваться им при ментальных проблемах.
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