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Шевелит извилиной: почему языковые модели не могут заменить психолога

Шевелит извилиной: почему языковые модели не могут заменить психолога

Люди все чаще обращаются к нейросетям вместо психологов. Психологи и психиатры объяснили «Известиям», может ли ChatGPT заменить настоящего специалиста и как безопасно пользоваться им при ментальных проблемах.

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