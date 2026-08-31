Глава РСПП Шохин предложил «трех китов» новой экономической модели РФ

Новая модель экономики России должна строиться на «трех китах», считает глава РСПП Александр Шохин. Первый — человек, второй — бизнес, третий — инновации.
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