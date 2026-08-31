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Глава РСПП Шохин предложил «трех китов» новой экономической модели РФ

Глава РСПП Шохин предложил «трех китов» новой экономической модели РФ

Новая модель экономики России должна строиться на «трех китах», считает глава РСПП Александр Шохин. Первый — человек, второй — бизнес, третий — инновации.

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