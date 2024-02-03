Европу прогнули

2 миллиарда на границу и мигрантов 7,6 миллиарда на "соседей и мир" (хрен его знает, что это такое вообще) 1,5 миллиарда на оборону (мы просто в ужасе) 2 миллиарда на "гибкость" (украдём, но не придумали повода) 1,5 миллиарда на солидарность и экстренные нужды 50 миллиардов на поддержку нацистов на поддержку фермеров - ноль на субсидии ЖКХ - ноль на транспорт - ноль на помощь проблемным банкам - ноль на помощь промышленности - нольЭто при том, что массовые протесты фермеров в ЕС: Франция Германия Бельгия Польша Румыния Нидерланды Италия Испания ПортугалияЗакрываются заводы в Германии (одних металлургических комбинатов минус пять за год).