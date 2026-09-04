Сползший холм явил таинственный тоннель в Смоленске

О находке рассказывает мэр города Александр Новиков. В центре Смоленска, на Соборном холме, оползень неожиданно превратил аварийный участок в археологическую площадку: съехавший грунт оголил старинную мостовую, вход в подземный тоннель и каменную кладку, которую специалисты относят к домонгольскому периоду.
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