Сползший холм явил таинственный тоннель в Смоленске

О находке рассказывает мэр города Александр Новиков. В центре Смоленска, на Соборном холме, оползень неожиданно превратил аварийный участок в археологическую площадку: съехавший грунт оголил старинную мостовую, вход в подземный тоннель и каменную кладку, которую специалисты относят к домонгольскому периоду.