Депутат Европарламента поднял вопрос о том, могли ли фонды ЕС финансировать ХАМАС

В Европейском парламенте некоторые депутаты начали задаваться вопросом относительно возможного финансирования палестинского движения ХАМАС, которое в ЕС считают террористической организацией, из фондов Евросоюза.
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