"Это была победа Путина. Бесспорно": У "рупоров свободы" запершило в горле

Западные СМИ не остались в стороне от обсуждения интервью Такера Карлсона с президентом Путиным. Теперь весь мир узнал полную версию того, почему же Россия начала спецоперацию на Украине и чем закончится этот вооружённый конфликт.
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