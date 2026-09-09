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Нафтовый двигатель. Изобретение, появившееся не вовремя

Нафтовый двигатель. Изобретение, появившееся не вовремя

Двигатели мощностью 2, 4 и 6 л. с., а также двигатель для катера Kriegschiff; первый и последний показаны со снятым наружным кожухом и дымовой трубойМало какая эпоха в истории человечества может сравниться со второй половиной XIX века по количеству научных открытий и технических изобретений.

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