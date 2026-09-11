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Даже в браке: адвокат объяснил, что грозит за чтение переписки партнера

Даже в браке: адвокат объяснил, что грозит за чтение переписки партнера

РЕН ТВ Чтение личных чатов партнера и скриншоты его переписок, даже в браке, грозят уголовной ответственностью.

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