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Анонс развлекательных мероприятий в праздничные выходные

Анонс развлекательных мероприятий в праздничные выходные

День России превратился в трехдневный уикенд, который можно посвятить не только отдыху на природе. На это как бы намекает праздничная афиша, подготовленная ИА UssurMedia 12 июня 11.

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