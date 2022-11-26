Мостовой о ЧМ-2022: «Смешно, когда футбольные люди говорят, что им неинтересно, потому что нет сборной России»

Александр Мостовой высказался об интересе к ЧМ-2022. — Для вас чемпионат мира — это все еще праздник? Ждали турнир в Катаре? — Для меня – да, конечно! Вот сейчас, например, мне звонят и спрашивают про Кубок России, а я говорю: «Ребят, ну какой Кубок России? Вы чего? Чемпионат мира идет!» Смешно же.
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