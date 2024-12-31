Пащенко: в ЛНР трое подростков находятся в тяжелом состоянии из-за взрыва

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила в Telegram, что всех семерых подростков, которые пострадали во время взрыва неизвестного устройства в Лисичанске, госпитализировали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу.
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