Непоправимый ущерб и шок: В США оправдываются за результаты диалога Трампа с Путиным

Пока госсекретарь США оправдывается за слишком позитивный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, в Европе шокированы возможным выходом США из посредничества по Украине и думают, как «вернуть» Трампа.
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