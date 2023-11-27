Обязательная аттестация гидов и экскурсоводов пройдет в Новосибирской области

Обязательная аттестация гидов и экскурсоводов действует в России с сентября 2022 года. Квалификационные экзамены у новосибирских экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков примет специальная аттестационная комиссия.
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