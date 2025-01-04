Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Екатеринбурге

Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ предотвращён теракт, которые планировали совершить с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге четверо россиянflickr/Вести Детально читайте на monocle.
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