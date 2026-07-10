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Писарский подал апелляцию в CAS на решение о втором отстранении от футбола за ставки. Нападающий использовал приветственный бонус и заключил два бесплатных пари

Экс-форвард «Сочи» и « Крыльев Советов », выступающий за СКА Басты, Владимир Писарский подал апелляцию в CAS на решение о втором отстранении от футбола за ставки сроком на 4 месяца.

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