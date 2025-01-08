Узбекистан сыграет с Колумбией Хамеса, США против Марокко. Расписание 1/4 финала Кингс ЧМ

8 января, среда Колумбия (сборная Хамеса Родригеса) – Узбекистан США (сборная блогера Castro1021) – Марокко (сборная Мубарака Буссуфа) 9 января, четверг Бразилия (сборная Кака) – Турция Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Мексика (сборная Чичарито) В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.
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