❕ Морпехи 810-й бригады разгромили колонну противника в Курской области Военнослужащие Черноморского флота группировки войск «Север» остановили продвижение колонны украинских вооружённых формирований.
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❕ Морпехи 810-й бригады разгромили колонну противника в Курской области Военнослужащие Черноморского флота группировки войск «Север» остановили продвижение колонны украинских вооружённых формирований.