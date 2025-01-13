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Царьград

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Директор "Скай Тревел" признала вину в обмане 400 туристов на 29 млн рублей

Директор "Скай Тревел" признала вину в обмане 400 туристов на 29 млн рублей

В Приморье завершено расследование по делу о мошенничестве директора турагентства "Скай Тревел" Анны Беляевой и ее пособниц.

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