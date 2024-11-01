«Думал, буду бомбить от повесточки» и «Доведенная до ума Инквизиция» — как г...

«Думал, буду бомбить от повесточки» и «Доведенная до ума Инквизиция» — как геймеры оценили Dragon Age: The Veilguard в SteamВчера (31 октября) состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard, которая за сутки, как оказалось, получила в основном положительные отзывы от геймеров.
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