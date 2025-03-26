В Молдавии готовится арест главы Гагаузии Евгении Гуцул

В Молдавии готовится арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.Как сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), прокуратура Молдавии потребует ареста Гуцул в связи с новыми обстоятельствами в уголовном деле.
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