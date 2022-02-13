Видео: Дрон случайно встретил медведя, который гнался за парнем, и немного его отвлек

Пользователь под ником u/namey_mcnameson опубликовал видео, в котором якобы был показан вид с беспилотника, летящего между деревьями в заснеженном лесу, чтобы показать человека, преследуемого медведем гризли.
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