Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

В России высказались о передаче Турцией ЗРК С-400 третьим странам

В России высказались о передаче Турцией ЗРК С-400 третьим странам

Для России нет особых рисков в потенциальной перепродаже Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК)  C-400,  но Москва рассчитывает на соблюдение Анкарой согласованных ранее механизмов, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии