В России высказались о передаче Турцией ЗРК С-400 третьим странам

Для России нет особых рисков в потенциальной перепродаже Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) C-400, но Москва рассчитывает на соблюдение Анкарой согласованных ранее механизмов, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.