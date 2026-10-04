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Царьград

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Москва установит игровые конструкции в Северном округе в 2026 году

Москва установит игровые конструкции в Северном округе в 2026 году

В Москве на детских площадках устанавливаются лабиринты и скалодромы для развития детей. В 2026 году в САО, на Бескудниковском бульваре, появится лазательная конструкция в виде яблока, а в районе Коммунарка создано многоуровневое игровое пространство.

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