Отличный почин. В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии.Об этом сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В Крым из Германии на ПМЖ переезжают семьями
Комментарии
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Сергей Евдокимов
В Крым любой готов переехать, а почему не в Воркуту например?
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11 час.
Татьяна Горпинченко
В Крыму их очень много было, целые немецкие деревни...Одаргин помню.
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11 час.
Владимир Алтайцев
ВАлтайском крае есть даже немецкий район, и там живут немцы, вернувшиеся из Германии.И не было никакого шума из их возвращения. Живут, занимаются сельским хозяйством, делают отличные сыры.
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3 час.
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