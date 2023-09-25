Театр абсурда

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В Крым из Германии на ПМЖ переезжают семьями

В Крым из Германии на ПМЖ переезжают семьями

Отличный почин. В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии.Об этом сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Комментарии
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Сергей Евдокимов
В Крым любой готов переехать, а почему не в Воркуту например?
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11 час.
Татьяна Горпинченко
В Крыму их очень много было, целые немецкие деревни...Одаргин помню.
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11 час.
Владимир Алтайцев
ВАлтайском крае  есть даже немецкий  район, и там живут немцы, вернувшиеся  из Германии.И не было никакого шума из их возвращения. Живут, занимаются сельским хозяйством, делают отличные сыры.
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3 час.

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