Джордж Расселл: «Сегодня собираюсь атаковать на максимуме, у меня позитивный настрой»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своем настрое перед стартом Гран-при Венгрии . Расселлу в квалификации помешали очередные технические неполадки, которые в итоге привели к замене двигателя на его болиде.
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