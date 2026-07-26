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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Сегодня собираюсь атаковать на максимуме, у меня позитивный настрой»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своем настрое перед стартом Гран-при Венгрии . Расселлу в квалификации помешали очередные технические неполадки, которые в итоге привели к замене двигателя на его болиде.

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